Определился соперник Челси в полуфинале клубного чемпионата мира

6 февраля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Хиляль» играл с «Аль-Джазирой».
Команда из Саудовской Аравии разгромила соперника со счетом 6:1 и теперь в полуфинале клубного ЧМ сыграет 9 февраля против лондонского «Челси».
Клубный чемпионат мира
1/4 финала. 6 февраля.
«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) – «Аль-Джазира» (Абу-Даби, ОАЭ) – 6:1
Голы: Диаби, 14 (0:1). Игало, 36 (1:1). Перейра, 40 (2:1). Канно, 58 (3:1). Аль-Давсари, 78 (4:1). Марега, 88 (5:1). Каррильо, 90+2 (6:1).
Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).
Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».
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Источник — Sport.ua
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