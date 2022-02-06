Аль-Хиляль
6 : 1
Аль-Джазира
06.02.2022, FT

Определился соперник Челси в полуфинале клубного чемпионата мира

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Джазиру» и вышел в полуфинал турнира

  • 06.02.2022 21:27
  • 1206 просмотров
  • 1 комментарий
Определился соперник Челси в полуфинале клубного чемпионата мира
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором «Аль-Хиляль» играл с «Аль-Джазирой».

Команда из Саудовской Аравии разгромила соперника со счетом 6:1 и теперь в полуфинале клубного ЧМ сыграет 9 февраля против лондонского «Челси».

Клубный чемпионат мира

1/4 финала. 6 февраля.

«Аль-Хиляль» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) – «Аль-Джазира» (Абу-Даби, ОАЭ) – 6:1 

Голы: Диаби, 14 (0:1). Игало, 36 (1:1). Перейра, 40 (2:1). Канно, 58 (3:1). Аль-Давсари, 78 (4:1). Марега, 88 (5:1). Каррильо, 90+2 (6:1).

Судья: Рамос Паласуэлос (Мексика).

Абу-Даби. Стадион «Мохаммед бин Зайед».

Сетка турнира

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui, 06.02.2022 22:23
    0
    Джазіра забила первой😊
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