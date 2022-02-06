Это провал. Супряга получил самую низкую оценку в составе Сампдории

21-летний украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга получил самую низкую оценку в составе итальянской команды за матч 24-го тура Серии А против «Сассуоло» (4:0).

Супряга вышел на замену вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи и был заменен на Конти на 60-й минуте. Все мячи «Сампдории» были забиты без Владислава на поле. Это был дебютный поединок украинца в составе итальянской команды.

Супряга получил за матч 5,9 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов «Сампдории», которые приняли участие в поединке. Несмотря на счет, лучшим игроком матча стал вратарь «Сампдории» Владимиро Фальконе, который получил 8,8 балла.