Это провал. Супряга получил самую низкую оценку в составе Сампдории

21-летний украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга получил самую низкую оценку в составе итальянской команды за матч 24-го тура Серии А против «Сассуоло» (4:0).
Супряга вышел на замену вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи и был заменен на Конти на 60-й минуте. Все мячи «Сампдории» были забиты без Владислава на поле. Это был дебютный поединок украинца в составе итальянской команды.
Супряга получил за матч 5,9 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов «Сампдории», которые приняли участие в поединке. Несмотря на счет, лучшим игроком матча стал вратарь «Сампдории» Владимиро Фальконе, который получил 8,8 балла.
Источник — WhoScored.com
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А из этого, не успел начать играть, как из него суперзвезду слепили. А вот теперь пожинают плоды.
Вокруг его перехода муссируются только негатив который и выводится всегда в заглавие статей о Владе
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Интересно , найдём ли мы статью со словами «провал , балласт, наигрался» про того же Коваленко , когда он сидел на банке в Аталанта ?
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Супряга не играл по сути пол года , пропускал последние дни сборов и контрольные игры в ДК , только перешёл в команду , и должен был сразу хет-трик положить ?
Вон в Аталанте Сапату тоже заменили, когда он во втором тайме вышел.
Вокруг его перехода муссируются только негатив который и выводится всегда в заглавие статей о Владе
———
Интересно , найдём ли мы статью со словами «провал , балласт, наигрался» про того же Коваленко , когда он сидел на банке в Аталанта ?
——-
Супряга не играл по сути пол года , пропускал последние дни сборов и контрольные игры в ДК , только перешёл в команду , и должен был сразу хет-трик положить ?
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