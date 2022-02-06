Это провал. Супряга получил самую низкую оценку в составе Сампдории

Украинский форвард принял участие в победе над «Сассуоло» (4:0)

  • 06.02.2022 20:30
  • 2119 просмотров
  • 5 комментариев
Это провал. Супряга получил самую низкую оценку в составе Сампдории
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга получил самую низкую оценку в составе итальянской команды за матч 24-го тура Серии А против «Сассуоло» (4:0).

Супряга вышел на замену вместо Габбьядини на 36-й минуте встречи и был заменен на Конти на 60-й минуте. Все мячи «Сампдории» были забиты без Владислава на поле. Это был дебютный поединок украинца в составе итальянской команды.

Супряга получил за матч 5,9 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов «Сампдории», которые приняли участие в поединке. Несмотря на счет, лучшим игроком матча стал вратарь «Сампдории» Владимиро Фальконе, который получил 8,8 балла.

Источник — WhoScored.com

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    odiniznashih, 06.02.2022 20:39
    +1
    Супряга изначально переоценен. Коваленко хоть как то, но играет.
    А из этого, не успел начать играть, как из него суперзвезду слепили. А вот теперь пожинают плоды.
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    Артем Дима футболист, 06.02.2022 20:50
    0
    ___FunnyCat, 06.02.2022 20:33
    У спорт юа какая то личная неприязнь к Супряге или к игрокам Динамо ?
    Вокруг его перехода муссируются только негатив который и выводится всегда в заглавие статей о Владе
    ———
    Интересно , найдём ли мы статью со словами «провал , балласт, наигрался» про того же Коваленко , когда он сидел на банке в Аталанта ?
    ——-
    Супряга не играл по сути пол года , пропускал последние дни сборов и контрольные игры в ДК , только перешёл в команду , и должен был сразу хет-трик положить ?
    Что тебе игроки шахтера сдались, какое отношение коваленко к супряге имеет? Ты читай что пишут, тема какая. А по статье конечно странные заголовки - как будто ребенок пишет
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    online
    odiniznashih, 06.02.2022 20:36
    0
    Подумаешь - заменили.
    Вон в Аталанте Сапату тоже заменили, когда он во втором тайме вышел.
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    online
    ___FunnyCat, 06.02.2022 20:33 (изменен)
    0
    У спорт юа какая то личная неприязнь к Супряге или к игрокам Динамо ?
    Вокруг его перехода муссируются только негатив который и выводится всегда в заглавие статей о Владе
    ———
    Интересно , найдём ли мы статью со словами «провал , балласт, наигрался» про того же Коваленко , когда он сидел на банке в Аталанта ?
    ——-
    Супряга не играл по сути пол года , пропускал последние дни сборов и контрольные игры в ДК , только перешёл в команду , и должен был сразу хет-трик положить ?
    Ссылка
    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 20:41
    -1
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