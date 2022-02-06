Сикан дебютировал за Ганзу. Его команда разгромила Динамо Дрезден

20-летний украинский форвард Даниил Сикан сегодня провел свой дебютный матч во второй немецкой Бундеслиге за «Ганзу», которая арендовала его в январе у «Шахтера».
Наш соотечественник вышел на замену на 71-й минуте в гостевом поединке против «Динамо» из Дрездена.
Сикан заменил автора дубля Джона Верхука, но за отведенное ему время голевыми действиями, как и вся остальная команда, не отличился.
«Ганза» разгромила «Динамо» в Дрездене со счетом 4:1. Победа позволила команде из Ростока догнать «динамовцев» по набранным очкам (по 24) и обойти в таблице по дополнительным показателям.
Ранее Даниил Сикан заявлял, что летом будет просить «Шахтер» о полноценном трансфере в другой клуб.
Алексей Сливченко, Sport.ua
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