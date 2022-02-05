Сикан летом намерен попросить у Шахтера полноценный трансфер

Молодой игрок не против покинуть команду на постоянной основе

  • 05.02.2022 23:33
  • 950 просмотров
  • 1 комментарий
Сикан летом намерен попросить у Шахтера полноценный трансфер
© fc-hansa.de

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан отправился в аренду в команду второй Бундеслиги «Ганза». Игрок не против после сезона попросить у украинского клуба полноценный трансфер.

«После аренды в «Ганзе» я должен вернуться в расположение «горняков». Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть».

«Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики».

«На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально», - сказал Сикан.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    online
    alefteev77, 05.02.2022 23:39
    +2
    Молодец Сикан, желаю ему найти его команду и его тренера, который в него поверит и сможет реализовать его творческий потенциал. Сикан - игрок креативный, может стоит попробовать сыграть в полузащите. Но нужна хорошая сыгранность с партнерами - доверие и понимание друг друга, наработанные комбинации до автоматизма и хорошее знание тактических требований тренера.
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