Сикан летом намерен попросить у Шахтера полноценный трансфер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан отправился в аренду в команду второй Бундеслиги «Ганза». Игрок не против после сезона попросить у украинского клуба полноценный трансфер.
«После аренды в «Ганзе» я должен вернуться в расположение «горняков». Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть».
«Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики».
«На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально», - сказал Сикан.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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