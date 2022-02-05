Сикан летом намерен попросить у Шахтера полноценный трансфер

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан отправился в аренду в команду второй Бундеслиги «Ганза». Игрок не против после сезона попросить у украинского клуба полноценный трансфер.

«После аренды в «Ганзе» я должен вернуться в расположение «горняков». Наверное, буду разговаривать с клубом, чтобы летом был трансфер. Хочется играть».

«Де Дзерби? Он пожелал мне удачи. В принципе, уже до сборов и я понимал, и тренер знал, что могу уйти, потому что мне хочется больше игровой практики».

«На первом сборе я уже с командой мало тренировался, больше индивидуально», - сказал Сикан.