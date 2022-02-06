Полесье — Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка Winter Cup 2022

  • 06.02.2022 17:01
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Полесье — Черноморец. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Полесье. Александр Усик

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч Winter Cup «Полесье» – «Черноморец».

«Полесье» приятно удивило в первой игре. Не тем, что Саня Усик вышел на замену (смеется). Хотя это само собой придавало поединку особого интереса и собрало вокруг него ажиотаж. «Полесье» меня удивило победным результатом 2:1 в матче с «Вересом», а также игрой. Может быть, «Верес» где-то позволил так играть. Но, честно говоря, я думал, что «Полесье» не покажет такого футбола, какой команде удалось показать.

Понятно, что это сборы и еще никто не готов показать свой максимум. Но все равно я думал, что «Верес» будет выглядеть поинтереснее. Но получилось наоборот. «Полесье» сыграло так, как будто для них сборы начались еще месяц назад. У них взаимопонимание было, хорошо они стандарты разыгрывали. Команда из Житомира показала неплохой футбол в первом матче.

В матче «Полесье» – «Черноморец», я думаю, будет открытый футбол. «Черноморец» в матче с «Металлистом очень открыто сыграл и неплохо смотрелся. Но у одесситов есть проблемы в обороне. Поэтому, я думаю, это может быть результативная игра.

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук также говорил об ошибках и списал это на то, что у одесситов еще несыгранная команда. Но, я думаю, что с «Полесьем» «Черноморец» будет играть в открытый и комбинирующий футбол, так как у одесситов есть хорошие исполнители впереди. Мне кажется, игра будет результативной.

Сможет ли Усик забить или отдать голевой пас? Мы, когда играем ветеранами, Саня приезжает также потренироваться и поиграть. Да, в этих поединках он забивает. Усик в неплохой форме, он играет и забивает. Но там размеры поля поменьше. На большом поле все по-другому, конечно. Усик это и сам понимает. Но мы все надеемся и ждем, что Саня забьет. Но сделать это будет очень трудно. Он и так сделал большой подвиг, что вышел играть в футбол с профессионалами. В матче с «Вересом» Саня сделал несколько хороших рывков. Также был эпизод, когда фол помешал Усику выйти на ударную позицию. Если бы не нарушение правил, он мог бы выбежать один на один и был бы шанс забить», - сказал Воробей.

Матч «Полесье» – «Черноморец» состоится 7-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл за «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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