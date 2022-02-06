Динамо сыграет с Динамо. Киевляне назвали соперника на сборах

Украинская команда встретится с грузинским клубом

  • 06.02.2022 14:10
  • 608 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо сыграет с Динамо. Киевляне назвали соперника на сборах
© ФК Динамо Киев

Очередным спарринг-соперником киевского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции станет «Динамо» из Тбилиси.

Матч с самым титулованным футбольным клубом Грузии запланирован на вторник, 8 февраля.

Встреча состоится на арене Mardan Stadium в Белеке. Начало – в 16.00 по киевскому времени.

Ранее на сборах в Турции «Динамо» сыграло вничью с софийским «Левски» (1:1).

Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Jaime_Lannister, 06.02.2022 14:35 (изменен)
    +2
    В кротів буде когнітивний дисонанс - вболіваючи проти Динамо, вони будуть вболівати за Динамо )))
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