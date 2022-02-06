Динамо сыграет с Динамо. Киевляне назвали соперника на сборах

Очередным спарринг-соперником киевского «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции станет «Динамо» из Тбилиси.

Матч с самым титулованным футбольным клубом Грузии запланирован на вторник, 8 февраля.

Встреча состоится на арене Mardan Stadium в Белеке. Начало – в 16.00 по киевскому времени.

Ранее на сборах в Турции «Динамо» сыграло вничью с софийским «Левски» (1:1).