Даниил СИКАН: «В Ганзе мне помогает украинский олимпийский чемпион»

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал, как осваивается в немецкой «Ганзе».

«Большое спасибо Олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, который работает в «Ганзе». Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне тут адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.

Тренер «Ганзы»? Отличные впечатления. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами», - сказал Сикан.

Напомним, что в немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона