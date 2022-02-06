Даниил СИКАН: «В Ганзе мне помогает украинский олимпийский чемпион»

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан рассказал, как осваивается в немецкой «Ганзе».
«Большое спасибо Олимпийскому чемпиону Владимиру Лютому, который работает в «Ганзе». Меня с ним познакомил директор клуба. Наш земляк очень помогает мне тут адаптироваться, все показывает и рассказывает. Большое ему спасибо. Без его помощи все было бы сложнее.
Тренер «Ганзы»? Отличные впечатления. Он хорошо принял, провел для меня тренировку, рассказал и показал, как играет команда. Показал, как планирует меня использовать, как мне надо действовать на поле, взаимодействовать с партнерами», - сказал Сикан.
Напомним, что в немецкий клуб нападающий сборной Украины перешел на правах аренды до конца сезона
Источник — Meta-ratings.com.ua
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