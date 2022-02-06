Тренер Интера: «Мы доминировали по всем статьям»

Симоне Индзаги – о поражении от «Милана»

  • 06.02.2022 11:59
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  • 1 комментарий
Тренер Интера: «Мы доминировали по всем статьям»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение 1:2 в дерби от «Милана»:

«Это футбол. Мы доминировали по всем статьям, но мы не были остры при завершении атак. «Милану» повезло с первым голом, и они сыграли умно при втором.

Я увидел дерби, в котором игра шла в одном направлении 60 минут. Ребята разозлились после того, как счет сравнялся, поскольку, вероятно, был фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию.

В последние 25 минут мы не были так остры и не контролировали мяч, игра была более открытой для индивидуальных проявлений. Мы знаем, что это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то проиграли бы один раз, возможно. Мы все знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

Вплоть до того момента, когда счет сравнялся, мы не позволяли «Милану» практически ничего. Это тяжелый урок, но ценный для того, чтобы мы более решительно доводили игру до победы, чтобы не оказаться в такой ситуации снова».

Источник — Football-Italia

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77, 06.02.2022 12:57
    0
    Доминировали, доминировали, доминировали, да не выдоминировали!!!!
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