Тренер Сампдории: «Супряга добавил нам свежести»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло прокомментировал переход украинского форварда Владислава Супряги:
«Супряга молод, он добавил нам свежести. Вместе с тем, ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить и по-другому. Но мы находимся в таком положении и вынуждены с ним мириться».
Уже сегодня Супряга может дебютировать за «Сампдорию». Он вошел в заявку команды на матч Серии А против «Сассуоло».
Источник — Tuttomercatoweb
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