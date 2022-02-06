Тренер Сампдории: «Супряга добавил нам свежести»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло прокомментировал переход украинского форварда Владислава Супряги:

«Супряга молод, он добавил нам свежести. Вместе с тем, ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить и по-другому. Но мы находимся в таком положении и вынуждены с ним мириться».

Уже сегодня Супряга может дебютировать за «Сампдорию». Он вошел в заявку команды на матч Серии А против «Сассуоло».