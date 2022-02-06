Тренер Сампдории: «Супряга добавил нам свежести»

Марко Джампаоло – о подписании Владислава Супряги

  • 06.02.2022 11:25
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  • 2 комментария
Тренер Сампдории: «Супряга добавил нам свежести»
© ФК Сампдория. Супряга и Джампаоло

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло прокомментировал переход украинского форварда Владислава Супряги:

«Супряга молод, он добавил нам свежести. Вместе с тем, ему понадобится акклиматизация. Мы могли бы поступить и по-другому. Но мы находимся в таком положении и вынуждены с ним мириться».

Уже сегодня Супряга может дебютировать за «Сампдорию». Он вошел в заявку команды на матч Серии А против «Сассуоло».

Источник — Tuttomercatoweb

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Ёкарный Бабай, 06.02.2022 11:29
    0
    Три украинца в Италии, три украинца в Англии. Чего еще желать? Еще по три украинца в эти топ-чемпионаты!
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    Vadya, 06.02.2022 11:28
    0
    З ним, це з Супрягою чи зі становищем?
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