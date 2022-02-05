Шанс дебютировать. Супряга - в заявке Сампдории на матч Серии A

В воскресенье Владислав может дебютировать в чемпионате Италии

  • 05.02.2022 19:52
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Шанс дебютировать. Супряга - в заявке Сампдории на матч Серии A
© facebook.com/sampdoria

В воскресенье «Сампдория» в рамках матча чемпионата Италии сыграет против «Сассуоло» (старт в 16:00).

Новичок команды, украинский форвард Владислав Супряга, попал в заявку на игру. Клуб арендовал футболиста у «Динамо» Киев до конца сезона.

«Сампдория» занимает 16-е место в трех очках от зоны вылета.

Ранее Супряга рассказал о себе болельщикам новой команды.

Источник — Sport.ua

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