ВИДЕО. Владислав СУПРЯГА: «Мой кумир - Роналду. Стараюсь учиться у него»

Украинский форвард дал первое интервью в новой команде

  • 03.02.2022 19:45
  • 1444 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Владислав СУПРЯГА: «Мой кумир - Роналду. Стараюсь учиться у него»
© twitter.com/sampdoria

Украинский форвард Владислав Супряга, которого «Сампдория» арендовала у «Динамо» до конца нынешнего сезона, рассказал о себе новым болельщикам.

«Мне очень понравилось, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят приятно. Мне очень нравится эта команда, смотрел много матчей. Нравится город. Клуб очень хотел меня заполучить, и я рад. Знаю, что Алексей Михайличенко здесь удачно выступал».

«Я скоростной форвард, который любит пространство. Неплохо играю головой. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. И мой любимый номер - 7-й, ведь под ним играет Роналду. Я стараюсь чему-то учиться у него».

«Хочу помочь команде остаться в Серии A. Передаю привет болельщикам «Сампдории» и своим землякам, которые будут следить за мной», - сказал Супряга.

Команда в Серии A идет на 16-м месте в трех очках от зоны вылета.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист, 03.02.2022 20:37
    +5
    Успехов конечно ему ну и браво агенты, пристроить игрока такого уровня в серию а многого стоит
    Ссылка
    online
    Alex86 1, 03.02.2022 20:34
    +1
    Фартовый в общем где-то игрок, после провала в ДК где не было конкуренции уйти в топ лигу, пусть и в аутсайдер, оч не плохо в общем, если хватит желания и ума в этот раз, то все двери открыты будут благодаря такому очередному шансу
    Ссылка
    online
    AK.228, 03.02.2022 19:47
    +1
    Ну во-первых нужно меньше жрать
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    Mikola_Bokopor, 03.02.2022 20:45
    0
    Твой кумир Буратино
    Ссылка
    online
    даунама самый сильный, 03.02.2022 20:12
    0
    Ссылка
    ABTO6yC1925, 03.02.2022 20:01
    0
    Ахахахахахахах..... ТВОЙ КУМИР - ДЕРЕВО
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    online
    ona_proigraet, 03.02.2022 20:52
    -1
    сыграет ровно два матча в чемпе Италии. После чего, увидев беспомощность в реализации моментов и отсутствие умения взаимодействовать с партнерами, отправят в глубокий запас. Больше о нем никто не услышит
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    online
    AK.228, 03.02.2022 20:23
    -1
    Ушел Шпрот .. в небытие
    Ссылка
    online
    AK.228, 03.02.2022 20:18
    -1
    Шпротмэн, ты чего такой агрессивный, Несенюк з/п задерживает!?
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    online
    aleks 2385, 03.02.2022 20:07
    -1
    кумир твій колода
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    Cherevik22, 03.02.2022 19:57
    -1
    Таке наче він бухим давав це інтерв'ю... Видно їжа закінчилась на лавочці...
    Ссылка
    nivava, 03.02.2022 19:51
    -1
    Жест - просто ЖЕСТЬ.
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 03.02.2022 20:24 (изменен)
    -3
    Алконавт, который целый день охранял ветку с ноунемом с третьего бразильского дивизиона за 250К прибежал сюда гавкать. Видимо тяжёлый день был у офисного работника
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    online
    ___FunnyCat, 03.02.2022 20:22
    -3
    Самое смешное что Супряга который упорно не мог попасть в основной состав ДК все равно ушёл в клуб на порядок сильнее , чем хваленый донецкий Сикан , которого по блату даже в сборную засунули
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    online
    Саша Денисов, 03.02.2022 20:25
    -4
    Голос, псина
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    Face Control, 03.02.2022 19:49
    -4
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