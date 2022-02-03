ВИДЕО. Владислав СУПРЯГА: «Мой кумир - Роналду. Стараюсь учиться у него»

Украинский форвард Владислав Супряга, которого «Сампдория» арендовала у «Динамо» до конца нынешнего сезона, рассказал о себе новым болельщикам.

«Мне очень понравилось, как меня встретили. Я не рассчитывал, что так встретят приятно. Мне очень нравится эта команда, смотрел много матчей. Нравится город. Клуб очень хотел меня заполучить, и я рад. Знаю, что Алексей Михайличенко здесь удачно выступал».

«Я скоростной форвард, который любит пространство. Неплохо играю головой. Своим кумиром считаю Криштиану Роналду. И мой любимый номер - 7-й, ведь под ним играет Роналду. Я стараюсь чему-то учиться у него».

«Хочу помочь команде остаться в Серии A. Передаю привет болельщикам «Сампдории» и своим землякам, которые будут следить за мной», - сказал Супряга.

Команда в Серии A идет на 16-м месте в трех очках от зоны вылета.

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