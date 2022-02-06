Сергей БУЛЕЦА: «Первый сбор был очень тяжелым»

Полузащитник «Зари» Сергей Булеца рассказал о подготовке команды к весенней части сезона:
«На сборах у нас по две тренировки в день. Первый сбор был очень тяжелым. Мы выполнили много беговой работы и потихоньку выходим на пик.
Все тренируются с большим желанием. «Заре» есть над чем работать. В первой части сезона у нас были ошибки, которые мы хотим исправлять».
Напомним, на второй сбор с «Зарей» полетел Владислав Кочергин.
Источник — ТК Футбол
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