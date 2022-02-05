Кочергин в списке. Заря улетела на второй сбор в Турцию

Соперники пока не названы

  • 05.02.2022 11:15
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Кочергин в списке. Заря улетела на второй сбор в Турцию
© ФК Заря Луганск. Владислав Кочергин

В субботу утром самолет с делегацией луганской «Зари» снова взял курс на Турцию. За границей «черно-белые» пробудут до 17 февраля включительно.
 
На втором сборе запланированы совместные тренировки. Соперники будут названы позже.
 
На сборе будут задействованы следующие футболисты: Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Никита Шевченко, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Артем Громов, Данил Скорко, Юрий Тлумак, Валерий Дубко, Владислав Кочергин.
 
Из-за травм будут отсутствовать на сборах Кристиан и Евгений Смирный.

Ранее сообщалось, что конфликт Кочергина с луганской «Зарей» исчерпан.

Источник — ФК Заря

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