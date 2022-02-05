Динамо ищет защитника. Но Луческу видит потенциал в игроке U-19

По информации ТаТоТаке, одним из приоритетов «Динамо» на трансферном рынке остается поиск центрального защитника.
В последнее время есть сообщения о возможном переходе Густафо Дуланте из «Шерифа».
Однако тренер Мирча Луческу рассматривает и вариант с переходом в первую команду молодого защитника команды U-19 Антона Боля.
Наставник видит в игроке потенциал повторить путь Ильи Забарного, который быстро стал основным в первой команде и сборной Украины.
Возможно, Боль получит свой шанс уже во второй части текущего сезона.
Источник — ТаТоТаке
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