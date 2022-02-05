Динамо ищет защитника. Но Луческу видит потенциал в игроке U-19

Антон Боль может перебраться в первую команду

  • 05.02.2022 22:12
  • 2664 просмотра
  • 2 комментария
Динамо ищет защитника. Но Луческу видит потенциал в игроке U-19
© fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, одним из приоритетов «Динамо» на трансферном рынке остается поиск центрального защитника.

В последнее время есть сообщения о возможном переходе Густафо Дуланте из «Шерифа».

Однако тренер Мирча Луческу рассматривает и вариант с переходом в первую команду молодого защитника команды U-19 Антона Боля.

Наставник видит в игроке потенциал повторить путь Ильи Забарного, который быстро стал основным в первой команде и сборной Украины.

Возможно, Боль получит свой шанс уже во второй части текущего сезона.

Источник — ТаТоТаке

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kadaad, 05.02.2022 23:05
    0
    Реально неплохой парнишка, на сборах хорош.
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    Serhii P., 05.02.2022 23:01
    -1
    Головне, що гра Боля не відповідала його прізвищу ))
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