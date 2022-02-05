Динамо ищет защитника. Но Луческу видит потенциал в игроке U-19

По информации ТаТоТаке, одним из приоритетов «Динамо» на трансферном рынке остается поиск центрального защитника.

В последнее время есть сообщения о возможном переходе Густафо Дуланте из «Шерифа».

Однако тренер Мирча Луческу рассматривает и вариант с переходом в первую команду молодого защитника команды U-19 Антона Боля.

Наставник видит в игроке потенциал повторить путь Ильи Забарного, который быстро стал основным в первой команде и сборной Украины.

Возможно, Боль получит свой шанс уже во второй части текущего сезона.