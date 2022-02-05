Египетский Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

Египетский «Аль-Ахли» обыграл мексиканский «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.
В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира единственный мяч на 53-й минуте забил Мохамед Хани.
Клубный чемпионат мира. Четвертьфинал
«Аль-Ахли» (Египет) – «Монтеррей» (Мексика) – 1:0
Гол: Хэни, 54
В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Палмейрасом». Матч состоится 8 февраля. Турнир проходит в ОАЭ с 3 по 12 февраля.
Источник — Sport.ua
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