Египетский Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

Египетский «Аль-Ахли» обыграл мексиканский «Монтеррей» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира.

В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира единственный мяч на 53-й минуте забил Мохамед Хани.

Клубный чемпионат мира. Четвертьфинал

«Аль-Ахли» (Египет) – «Монтеррей» (Мексика) – 1:0

Гол: Хэни, 54

В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Палмейрасом». Матч состоится 8 февраля. Турнир проходит в ОАЭ с 3 по 12 февраля.