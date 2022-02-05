Спас автогол. Непростая победа Баварии в битве с Лейпцигом

Мюнхенская команда пытается удержать «Боруссию» Дортмунд позади

  • 05.02.2022 21:25
  • 193 просмотра
  • 0 комментариев
Спас автогол. Непростая победа Баварии в битве с Лейпцигом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге. Мюнхенская команда в матче очередного тура обыграла «Лейпциг» со счетом 3:2.

Хозяевам помог автогол защитника Гвардиола, который стал решающим.

«Бавария» опережает «Боруссию» на 9 очков при матче в запасе у дортмундцев.

Чемпионат Германии. 21-й тур

Бавария - Лейпциг 3:2
Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол, 58 (в свои ворота) - Андре Силва, 27, Нкунку, 53

Арминия - Боруссия Менхенгладбах 1:1
Голы: Серра, 19 - Плеа, 38

Аугсбург - Унион 2:0
Голы: Грегорич, 16, Хан, 59

Кельн - Фрайбург 1:0
Гол: Модест, 23

Майнц - Хоффенхайм 2:0
Голы: Ли, 79, Ниакате, 83

Штутгарт - Айнтрахт 2:3
Голы: Антон, 42, Каладжич, 70 - Ндика, 7, Хрустич, 47, 77

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности