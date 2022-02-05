Спас автогол. Непростая победа Баварии в битве с Лейпцигом

«Бавария» продолжает удерживать лидерство в Бундеслиге. Мюнхенская команда в матче очередного тура обыграла «Лейпциг» со счетом 3:2.
Хозяевам помог автогол защитника Гвардиола, который стал решающим.
«Бавария» опережает «Боруссию» на 9 очков при матче в запасе у дортмундцев.
Чемпионат Германии. 21-й тур
Бавария - Лейпциг 3:2
Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол, 58 (в свои ворота) - Андре Силва, 27, Нкунку, 53
Арминия - Боруссия Менхенгладбах 1:1
Голы: Серра, 19 - Плеа, 38
Аугсбург - Унион 2:0
Голы: Грегорич, 16, Хан, 59
Кельн - Фрайбург 1:0
Гол: Модест, 23
Майнц - Хоффенхайм 2:0
Голы: Ли, 79, Ниакате, 83
Штутгарт - Айнтрахт 2:3
Голы: Антон, 42, Каладжич, 70 - Ндика, 7, Хрустич, 47, 77
Источник — Sport.ua
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