Президент Полесья: «Наша задача – победа на Winter Cup 2022»

Геннадий Буткевич поделился впечатлениями от старта турнира

  • 05.02.2022 21:18
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Президент Полесья: «Наша задача – победа на Winter Cup 2022»
© ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич высказался о старте турнира Winter Cup 2022.

– Задача «Полесья» на Winter Cup 2022 - это победа?
– Конечно. Для того и есть спортсмены, чтобы побеждать. 

– Что для вас значит возможность лично поддерживать команду на турнире? 
– Мне очень приятно. Меня пригласил принять участие в этом проекте Александр Ярославский. Я этому рад.

– Александр Усик сыграл за «Полесье». Что означает такой ход от вас?
– Я очень хорошо знаю его. Это спортсмен с большой буквы. Он в 35 лет имеет отличную физическую форму и выдерживает все тренировки. Я решил, что моим футболистам будет чему поучиться у Александра. К тому же, это хороший способ привлечь внимание к Winter Cup 2022, - сказал Буткевич.

Напомним, в стартовом матче турнира «Полесье» обыграло ровенский «Верес».

Источник — Футбол 1/2/3

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