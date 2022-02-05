Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие»

Президент «Металлиста» поделился впечатлениями от Winter Cup 2022

  • 05.02.2022 20:11
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  • 2 комментария
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский высказался о старте турнира Winter Cup 2022.

«Winter Cup 2022 начался прекрасно. Поздравляю Полесье с первой победой. Надеюсь, что украинские болельщики получат массу положительных эмоций в это зимнее межсезонье. Турнир только начался, поэтому присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие», - сказал Ярославский.

Напомним, в стартовом матче «Металлист» в серии пенальти выиграл у одесского «Черноморца».

Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fitness2643, 05.02.2022 21:16
    +3
    После узбеков и ничьи с 13 командой упл страшно аж!
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    online
    Энди Мир, 05.02.2022 21:07
    +1
    Будущий чемпион Украины. Вот и обещанный Еврокубок почти в кармане. Ярик слова на ветер не бросает. 
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