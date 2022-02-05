Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский высказался о старте турнира Winter Cup 2022.
«Winter Cup 2022 начался прекрасно. Поздравляю Полесье с первой победой. Надеюсь, что украинские болельщики получат массу положительных эмоций в это зимнее межсезонье. Турнир только начался, поэтому присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие», - сказал Ярославский.
Напомним, в стартовом матче «Металлист» в серии пенальти выиграл у одесского «Черноморца».
Источник — Футбол 1/2/3
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