Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский высказался о старте турнира Winter Cup 2022.

«Winter Cup 2022 начался прекрасно. Поздравляю Полесье с первой победой. Надеюсь, что украинские болельщики получат массу положительных эмоций в это зимнее межсезонье. Турнир только начался, поэтому присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие», - сказал Ярославский.

Напомним, в стартовом матче «Металлист» в серии пенальти выиграл у одесского «Черноморца».