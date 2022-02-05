Миколенко и Зинченко получили низкие оценки за матчи Кубка Англии

Статистический портал WhoScored не слишком высоко оценил выступление защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против «Брентфорда».
Украинец, который провел на поле 73 минуты, получили оценку 6,5. Среди тех, кто вышел в основе, ниже только у вратаря Пикфорда.
Оценку 6,2 получили украинец Александр Зинченко, который вышел на поле во втором тайме матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма».
Для Зинченко это первый матч в этом году.
Источник — Sport.ua
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