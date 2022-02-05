Миколенко и Зинченко получили низкие оценки за матчи Кубка Англии

Действия украинцев не впечатлили экспертов

  • 05.02.2022 20:30
  • 3191 просмотр
  • 3 комментария
Миколенко и Зинченко получили низкие оценки за матчи Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал WhoScored не слишком высоко оценил выступление защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в матче Кубка Англии против «Брентфорда».

Украинец, который провел на поле 73 минуты, получили оценку 6,5. Среди тех, кто вышел в основе, ниже только у вратаря Пикфорда.

Оценку 6,2 получили украинец Александр Зинченко, который вышел на поле во втором тайме матча «Манчестер Сити» против «Фулхэма».

Для Зинченко это первый матч в этом году.

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Игорь Хомиченко, 05.02.2022 21:31
    0
    Эти оценки ничего не значат,Виталик отыграл спокойно,не пожарил,даже общался на английском с партнёрами,начал в атаку ходить,все было хорошо
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    online
    alefteev77, 05.02.2022 21:00
    0
    Да уж. Наши зведы в Англии не зажигают.
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    online
    Mikola_Bokoporenko, 05.02.2022 21:10
    -2
    а кто-то писал что хорошо отыграл.
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