Ярмоленко получил среднюю оценку за матч с Киддерминстером

32-летний полузащитник «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко получил среднюю оценку за матч 4-го раунда Кубка Англии против «Киддерминстера».
Авторитетный портал Whoscored оценил игру украинца в 6,5 балла. Для сравнения, Аарон Крессвелл, отличившийся ассистом, получил оценку 8,0.
Напомним, поединок завершился победой «молотобойцев» со счетом 2:1.
Источник — Sport.ua
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