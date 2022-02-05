Металлист проиграл узбекскому клубу в спарринге

Харьковский клуб уступил «Металлургу» из Бекабада

  • 05.02.2022 16:25
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  • 3 комментария
Металлист проиграл узбекскому клубу в спарринге
© ФК Металлист

Харьковский «Металлист» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг с узбекским «Металлургом».

Контрольный поединок завершился поражением команды Александра Кучера со счетом 1:2.

У харьковчан мяч на 27-й минуте забил Александр Цвиренко. На 20-й минуте Артур Мурза не реализовал пенальти.

Контрольный матч

«Металлист» — «Металлург» Бекабад — 1:2

Голы: Норбеков, 17 (0:1), Цвиренко, 27 (1:1), Бекмуродов, 45 (1:2).

Нереализованный пенальти: Мурза, 20 (вратарь).

«Металлист» (1-й тайм): Каневцев, Кайдалов, Чидомере, Ралюченко, Вернаттус, Цвиренко, Танковский, Касарес, Фомин (к), Мурза, Красников.

«Металлист» (2-й тайм): Рыбак, Вернаттус (Демченко, 87), Чидомере, Ралюченко (к), Дигтярь (Шамич, 84), Цвиренко, Танковский, Балули, Рязанцев, Мурза, Пейшото.

Предупреждения: Пейшото, 67; Дигтярь, 82 — игрок «Металлурга», 64; игрок «Металлурга», 65; игрок «Металлурга», 77.

8 февраля «Металлист» планирует провести два матча: днем — с румынским «Петролулом» из Плоешти, а вечером — с ровенским «Вересом» в рамках 2-го тура Winter Cup 2022. 

 

 

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    wartaan, 05.02.2022 16:55
    +2
    красников такой красников - сынишка никакущий, но папа решает))) стороженко весия 2.0
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    Etana, 05.02.2022 16:59
    +1
    Основной состав вчера в матче с Черноморцем все силы отдал. Вот и играли на расслабоне. Вообще без скоростей.
    Куда Танчик делся? Ни вчера ни сегодня не было. Заболел?
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    kaka, 05.02.2022 16:46
    +1
    надо еще усиливаться пан Ярославский чтоб не проигрывать 12 месту чемпионата Узбекистана
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