Металлист проиграл узбекскому клубу в спарринге

Харьковский «Металлист» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг с узбекским «Металлургом».

Контрольный поединок завершился поражением команды Александра Кучера со счетом 1:2.

У харьковчан мяч на 27-й минуте забил Александр Цвиренко. На 20-й минуте Артур Мурза не реализовал пенальти.

Контрольный матч

«Металлист» — «Металлург» Бекабад — 1:2

Голы: Норбеков, 17 (0:1), Цвиренко, 27 (1:1), Бекмуродов, 45 (1:2).

Нереализованный пенальти: Мурза, 20 (вратарь).

«Металлист» (1-й тайм): Каневцев, Кайдалов, Чидомере, Ралюченко, Вернаттус, Цвиренко, Танковский, Касарес, Фомин (к), Мурза, Красников.

«Металлист» (2-й тайм): Рыбак, Вернаттус (Демченко, 87), Чидомере, Ралюченко (к), Дигтярь (Шамич, 84), Цвиренко, Танковский, Балули, Рязанцев, Мурза, Пейшото.

Предупреждения: Пейшото, 67; Дигтярь, 82 — игрок «Металлурга», 64; игрок «Металлурга», 65; игрок «Металлурга», 77.

8 февраля «Металлист» планирует провести два матча: днем — с румынским «Петролулом» из Плоешти, а вечером — с ровенским «Вересом» в рамках 2-го тура Winter Cup 2022.