Владислав СУПРЯГА: «Бондарю руку не пожму, он очень некрасиво поступил»

Все из-за Даши Савиной

  • 05.02.2022 13:43
  • 1665 просмотров
  • 0 комментариев
Владислав СУПРЯГА: «Бондарю руку не пожму, он очень некрасиво поступил»
© FootBoom. Владислав Супряга

Украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга, который перебрался в «Сампдорию», рассказал о своей бывшей девушке Даше Савиной, которая ушла от него к защитнику «Шахтера» Валерию Бондарю.

«Ударил ли по мне разрыв с Дашей Савиной? Честно, нет. Я как с ней расстался, забил 12 мячей. Не считаю что это как-то повлияло на меня. У меня тогда не получалось и я должен был доказать, в первую очередь самому себе что могу. После расставания начал сразу забивать. У нас нет с ней дружеских отношений, это уже в прошлом. Бондарю руку не пожму, он очень некрасиво поступил», - сказал Супряга. 

Читайте также: Валера непричастен. Невеста Бондаря рассказала, почему ушла от Супряги.

Источник — BurBuzz

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности