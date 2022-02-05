Владислав СУПРЯГА: «Бондарю руку не пожму, он очень некрасиво поступил»

Украинский нападающий «Динамо» Владислав Супряга, который перебрался в «Сампдорию», рассказал о своей бывшей девушке Даше Савиной, которая ушла от него к защитнику «Шахтера» Валерию Бондарю.

«Ударил ли по мне разрыв с Дашей Савиной? Честно, нет. Я как с ней расстался, забил 12 мячей. Не считаю что это как-то повлияло на меня. У меня тогда не получалось и я должен был доказать, в первую очередь самому себе что могу. После расставания начал сразу забивать. У нас нет с ней дружеских отношений, это уже в прошлом. Бондарю руку не пожму, он очень некрасиво поступил», - сказал Супряга.

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