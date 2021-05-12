Валера непричастен. Невеста Бондаря рассказала, почему ушла от Супряги

У Дарьи Савиной остались очень хорошие отношения с Владиславом

  • 12.05.2021 09:50
  • 2817 просмотров
  • 4 комментария
Валера непричастен. Невеста Бондаря рассказала, почему ушла от Супряги
© Инстаграм Дарьи Савиной

Спортивная журналистка Дарья Савина, которая является невестой защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, рассказала, почему ушла от нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, с которым встречалась с 14 лет.
 
«Любовный треугольник сделали люди. Раздули все это динамовские ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет, между мною и Владом никакого конфликта тоже нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Нет. Инициатива была моя, инициатива была по причине, которую знаю я и Влад. 
 
Мы с 14 лет были вместе, Влад у нас жил с мамой. Мама отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил. Кормили, поили.. И когда ходили слухи, что мы расстались из-за измены Влада, потому что преградой стал Валера, потому что Влад не захотел на меня переписывать днепровскую квартиру... А у Влада в Днепре и квартиры нет, это квартира моей мамы. Что это за бред? Конфликта никакого нет. Прежде чем входить в отношения с Валерой, Влад узнал об этом первым. Валера набрал Влада и сказал так и так. 
 
Конечно же, я не могу говорить, что они общаются так, как раньше. Это невозможно. Но они – не враги, они не поливают друг друга грязью. Влад ни единого плохого слова не сказал. Все вокруг сказали, кроме него.
 
Влад – порядочный парень, семейный. Я никогда его не ловила по стрип-клубам, как другие девушки на моих же глазах. В 14 лет мы начали встречаться, с моей стороны это уже перешло как в родственные отношения. Он мне был как близкий человек, в нем я видела семейность, порядочность, искренность, адекватность. И, конечно же, его отношение ко мне было прекрасно. 
 
Для меня это останется такая красивая юношеская история хороших отношений», – сказала Савина. 

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Источник — Отдушивдушу

(4 голоса)

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Комментарии
    Dominik
    online
      Dominik, 12.05.2021 10:25
    +1
    Пошла по рукам, а чего с водителем, или грузчиком не начала астречаться, а кукла, ттьфу.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:24
    0
    -Это она еще засиделась в невестах... Недавний скандал с 8-ли летней блогершей о многом говорит...Мне знакомый учитель рассказывал, что у него в 4 классе,где он классным руководителем, почти все девчонки имели далеко не дружеские отношения с пацанами из старших классов...
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 12.05.2021 10:15
    0
    З 14років?Шльондра...
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 12.05.2021 10:11
    +1
    Можно сказать удачный трансфер для соски.... ждем фоток в купальнике
    Ссылка
    Dominik
    online
      Dominik, 12.05.2021 10:25
    +1
    Пошла по рукам, а чего с водителем, или грузчиком не начала астречаться, а кукла, ттьфу.
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 12.05.2021 10:11
    +1
    Можно сказать удачный трансфер для соски.... ждем фоток в купальнике
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:24
    0
    -Это она еще засиделась в невестах... Недавний скандал с 8-ли летней блогершей о многом говорит...Мне знакомый учитель рассказывал, что у него в 4 классе,где он классным руководителем, почти все девчонки имели далеко не дружеские отношения с пацанами из старших классов...
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 12.05.2021 10:15
    0
    З 14років?Шльондра...
    Ссылка
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