Валера непричастен. Невеста Бондаря рассказала, почему ушла от Супряги

Спортивная журналистка Дарья Савина, которая является невестой защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, рассказала, почему ушла от нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги, с которым встречалась с 14 лет.



«Любовный треугольник сделали люди. Раздули все это динамовские ребята. Между Владом и Валерой никакого конфликта нет, между мною и Владом никакого конфликта тоже нет. Причастен ли Валера к нашему расставанию? Нет. Инициатива была моя, инициатива была по причине, которую знаю я и Влад.



Мы с 14 лет были вместе, Влад у нас жил с мамой. Мама отвозила в школу меня, а потом в другой конец города Влада. На базе он почти не жил. Кормили, поили.. И когда ходили слухи, что мы расстались из-за измены Влада, потому что преградой стал Валера, потому что Влад не захотел на меня переписывать днепровскую квартиру... А у Влада в Днепре и квартиры нет, это квартира моей мамы. Что это за бред? Конфликта никакого нет. Прежде чем входить в отношения с Валерой, Влад узнал об этом первым. Валера набрал Влада и сказал так и так.



Конечно же, я не могу говорить, что они общаются так, как раньше. Это невозможно. Но они – не враги, они не поливают друг друга грязью. Влад ни единого плохого слова не сказал. Все вокруг сказали, кроме него.



Влад – порядочный парень, семейный. Я никогда его не ловила по стрип-клубам, как другие девушки на моих же глазах. В 14 лет мы начали встречаться, с моей стороны это уже перешло как в родственные отношения. Он мне был как близкий человек, в нем я видела семейность, порядочность, искренность, адекватность. И, конечно же, его отношение ко мне было прекрасно.



Для меня это останется такая красивая юношеская история хороших отношений», – сказала Савина.