Снова Мариуполь. Известны даты и время спаррингов Шахтера на втором сборе

«Горняки» проведут четыре контрольных встречи

  • 05.02.2022 12:32
  • 561 просмотр
  • 14 комментариев
Снова Мариуполь. Известны даты и время спаррингов Шахтера на втором сборе
© ФК Шахтер

Шестого февраля «Шахтер» отправится в Турцию на второй зимний сбор.
 
Уже известен список соперников, с которыми «горняки» проведут контрольные матчи на этом этапе подготовки. Подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с двумя представителями чемпионата Казахстана, а также с «Мариуполем» и «Ригой».
 
Календарь игр
 
12 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
13 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Мариуполь» (Мариуполь, Украина)
18 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Астана» (Астана, Казахстан)
19 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Рига» (Рига, Латвия)
 
В расписании указано время по Киеву.

Отметим, что на первом сборе «Шахтер» расписал с «Мариуполем» мировую.

Источник — Фан-сайт ФК Шахтер

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Доброгорский Юрий, 05.02.2022 12:35
    +9
    Хотят отыграться за ничью
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    ди л, 05.02.2022 12:34
    +8
    Наверное менталитет победителя хотят выработать)))
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    IgorDK, 05.02.2022 12:50
    +6
    Надо было кротам ехать к казахам в Караганду и там играть, там теплее чем в Турции, все равно две игры с казахами
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    online
    padlo95, 05.02.2022 12:48
    +6
    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:39
    менталитет победителя с дворниками и ноунеймами Люксембурга вырабатывают ,как кипрская помойка делает
    Дядя, ты болен....
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    IgorDK, 05.02.2022 12:48
    +6
    Шахта бездомная US Шахта Караганда а потом опять ржавые против ржавых вот это спаринг
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    online
    Умник, 05.02.2022 12:37
    +5
    У нас в Смеле есть Явір, Олімп.
    Можно с ними сыграть.
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    online
    Алексей Голяченко, 05.02.2022 13:11
    +3
    maksss, 05.02.2022 13:01
    Так дынамо скоро с разнорабочим с молдавии играть будет ,и собирателями винограда с армениии
    Не знаю как Динамо но кое кого эти разнорабочие в прошлом году попустили, а рана погоду дает о себе знать, если ты Макс о их вспомнил
    Ссылка
    online
    maksss, 05.02.2022 13:30
    0
    Алексей Голяченко, 05.02.2022 13:26
    Так ладно Макс, что-то нету у меня времени с тобой спорить. Одно скажу дайте фарму вас победить
    Алексей ,вас он как то обыгрывал ,если будет сильней в матче пусть обыгрывает и нас ,,кто ему мешает
    Ссылка
    online
    maksss, 05.02.2022 13:16 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 05.02.2022 13:11
    Не знаю как Динамо но кое кого эти разнорабочие в прошлом году попустили, а рана погоду дает о себе знать, если ты Макс о их вспомнил
    Так кто то развпятилетний этими разнорабочим в двух матчах гола не смог забить ,так ещё и АЛБанским продавцам с шкандербео проигррывал
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 05.02.2022 13:00
    0
    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:39
    менталитет победителя с дворниками и ноунеймами Люксембурга вырабатывают ,как кипрская помойка делает
    Пвлеголовый, лучше подпишись, Дашка-наркоманка
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 05.02.2022 13:26 (изменен)
    -1
    maksss, 05.02.2022 13:16
    Так кто то развпятилетний этими разнорабочим в двух матчах гола не смог забить ,так ещё и АЛБанским продавцам с шкандербео проигррывал
    Так ладно Макс, что-то нету у меня времени с тобой спорить. Одно скажу дайте фарму вас победить
    Ссылка
    Face Control, 05.02.2022 13:42
    -2
    maksss, 05.02.2022 13:16
    Так кто то развпятилетний этими разнорабочим в двух матчах гола не смог забить ,так ещё и АЛБанским продавцам с шкандербео проигррывал
    Ссылка
    online
    maksss, 05.02.2022 13:01
    -5
    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:39
    менталитет победителя с дворниками и ноунеймами Люксембурга вырабатывают ,как кипрская помойка делает
    Так дынамо скоро с разнорабочим с молдавии играть будет ,и собирателями винограда с армениии
    Ссылка
    Mikola Лавочкин, 05.02.2022 12:39
    -13
    ди л, 05.02.2022 12:34
    Наверное менталитет победителя хотят выработать)))
    менталитет победителя с дворниками и ноунеймами Люксембурга вырабатывают ,как кипрская помойка делает
    Ссылка
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