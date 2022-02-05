Снова Мариуполь. Известны даты и время спаррингов Шахтера на втором сборе

Шестого февраля «Шахтер» отправится в Турцию на второй зимний сбор.
Уже известен список соперников, с которыми «горняки» проведут контрольные матчи на этом этапе подготовки. Подопечные Роберто Де Дзерби встретятся с двумя представителями чемпионата Казахстана, а также с «Мариуполем» и «Ригой».
Календарь игр
12 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Шахтер» (Караганда, Казахстан)
13 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Мариуполь» (Мариуполь, Украина)
18 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Астана» (Астана, Казахстан)
19 февраля, 10:00. «Шахтер» – «Рига» (Рига, Латвия)
В расписании указано время по Киеву.
Отметим, что на первом сборе «Шахтер» расписал с «Мариуполем» мировую.
Источник — Фан-сайт ФК Шахтер
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