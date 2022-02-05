ГВАРДИОЛА – о возможном вторжении России: «Трудно смириться с этим»

Главный тренер «Манчестер Сити» шокирован, что подобное возможно в наше время

  • 05.02.2022 12:05
  • 1240 просмотров
  • 6 комментариев
ГВАРДИОЛА – о возможном вторжении России: «Трудно смириться с этим»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможное нападение России на Украину через призму общения с Александром Зинченко.
 
«Мы обязательно поговорим с Зинченко касательно этой ситуации. То, что подобное происходит в XXI веке – угнетает. Трудно смириться с этим. Поговорю с Зинченко, он знает об этой ситуации больше меня», – сказал Гвардиола. 
 
Отметим, что украинский футболист уже вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, отдал две голевые передачи.

Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Argon, 05.02.2022 12:17
    +4
    Зінченко це точно та людина, яка знає що твориться на наших кордонах. Такі люди літають в небесах, де там їм на грішну землю дивитись
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    aleks19826, 05.02.2022 12:15
    +3
    А звідки він більше знає? Він донецький, плюс живе не в Україні. Я знаю одного донецького- патріота України - Реброва!
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    online
    Энди Мир, 05.02.2022 12:38
    +1
    Этот любитель моргенштейна и хабубы овцебабиева расскажет тебе. Он в козлостан отдыхать ездит. Лучше не спрашивай.
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    online
    Zhez53, 05.02.2022 12:35
    +1
    Пепп еще бы с Саленко посоветовался...
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    Юрий Карпенко, 05.02.2022 12:23
    +1
    Краще Зозулі зателефонуй він точно більше розповість
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    online
    fifadinamo, 05.02.2022 12:22
    -1
    aleks19826, 05.02.2022 12:15
    А звідки він більше знає? Він донецький, плюс живе не в Україні. Я знаю одного донецького- патріота України - Реброва!
    Зіна з Житомира
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