ГВАРДИОЛА – о возможном вторжении России: «Трудно смириться с этим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможное нападение России на Украину через призму общения с Александром Зинченко.



«Мы обязательно поговорим с Зинченко касательно этой ситуации. То, что подобное происходит в XXI веке – угнетает. Трудно смириться с этим. Поговорю с Зинченко, он знает об этой ситуации больше меня», – сказал Гвардиола.



Отметим, что украинский футболист уже вернулся к полноценным тренировкам в общей группе. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, отдал две голевые передачи.