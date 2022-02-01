ФОТО. Зинченко возобновил тренировки после травмы

Александр Зинченко восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе «Манчестер Сити». Украинский полузащитник сообщил об этом у себя в Инстаграме:

«Рад снова быть с ребятами», - написал хавбек.

Зинченко не играл за «Манчестер Сити» с 26 декабря. Сначала он перенес коронавирус, а потом получил травму.