ФОТО. Зинченко возобновил тренировки после травмы

Александр Зинченко восстановился после травмы и возобновил тренировки в общей группе «Манчестер Сити». Украинский полузащитник сообщил об этом у себя в Инстаграме:
«Рад снова быть с ребятами», - написал хавбек.
Зинченко не играл за «Манчестер Сити» с 26 декабря. Сначала он перенес коронавирус, а потом получил травму.
Источник — Instagram
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