Свитолина и Калинина заявлены в основе турнира в Дохе, Костюк – в квале

Престижные соревнования пройдут с 21 по 27 февраля

  • 05.02.2022 11:42
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Свитолина и Калинина заявлены в основе турнира в Дохе, Костюк – в квале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина попали в заявку турнира WTA 1000 в Катаре.
 
На турнир заявлены все теннисистки первой десятки, кроме лидера мировой классификации Эшли Барти.
 
Третья ракетка Украины Марта Костюк заявлена в квалификацию.
 
Qatar Open пройдет с 21 по 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре.

Источник — Теннисный Портал Украины

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