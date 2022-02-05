Свитолина и Калинина заявлены в основе турнира в Дохе, Костюк – в квале

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина попали в заявку турнира WTA 1000 в Катаре.



На турнир заявлены все теннисистки первой десятки, кроме лидера мировой классификации Эшли Барти.



Третья ракетка Украины Марта Костюк заявлена в квалификацию.



Qatar Open пройдет с 21 по 27 февраля.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре.