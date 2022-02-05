Свитолина и Калинина заявлены в основе турнира в Дохе, Костюк – в квале

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина попали в заявку турнира WTA 1000 в Катаре.
На турнир заявлены все теннисистки первой десятки, кроме лидера мировой классификации Эшли Барти.
Третья ракетка Украины Марта Костюк заявлена в квалификацию.
Qatar Open пройдет с 21 по 27 февраля.
Ранее сообщалось, что Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре.
Источник — Теннисный Портал Украины
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