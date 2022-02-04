Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре

Украинки выступят на соревнованиях в Дохе

  • 04.02.2022 11:50
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Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре
© БТУ. Марта Костюк и Надежда Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в дуэте в рамках турнира WTA 1000 в Катаре, который состоится с 21 по 27 февраля. 
 
«Попробуем сыграть с Мартой в Дохе. Очень жду этого турнира, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов», – рассказала Надя корреспонденту Sport.ua.
 
Отметим, что  Надя и Марта выступали вместе за сборную Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг в 2019 году (тогда – Кубок Федерации). Осенью прошлого года Костюк провела три турнира в дуэте с Людмилой Киченок. 

Источник — Sport.ua

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