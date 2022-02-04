Марта Костюк и Надежда Киченок сыграют в паре на крупном турнире в Катаре

Украинские теннисистки Марта Костюк и Надежда Киченок выступят в дуэте в рамках турнира WTA 1000 в Катаре, который состоится с 21 по 27 февраля.



«Попробуем сыграть с Мартой в Дохе. Очень жду этого турнира, потому что Марта может играть по всему корту. Главное, поддерживать позитивный настрой. А так с ней можно добиться хороших результатов», – рассказала Надя корреспонденту Sport.ua.



Отметим, что Надя и Марта выступали вместе за сборную Украины в рамках Кубка Билли Джин Кинг в 2019 году (тогда – Кубок Федерации). Осенью прошлого года Костюк провела три турнира в дуэте с Людмилой Киченок.