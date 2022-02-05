ЛЕДНЕВ: «Хочу доказать в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание»

Новичок «Фехервара» Богдан Леднев рассказал, почему перешел в венгерский клуб и поделился эмоциями от дебютного матча против «Академии Пушкаша» (0:1), в котором сыграл 86 минут.



«Футболисты и персонал клуба облегчили мою адаптацию. Рад, что сыграл почти 90 минут в дебютном матче, хотя не так его представлял. Думаю, в ближайшем будущем буду помогать команде все больше и больше.



Переход в «Фехервар» – важный шаг в моей карьере, мой первый опыт за границей. Хочу сразу доказать всем в Венгрии, что на меня не зря обратили внимание. В «Динамо» нас воспитали с менталитетом победителей, поэтому я полностью разделяю цели нового клуба побеждать во всех турнирах.



Лучше всего я себя чувствую на позиции десятки, но могу сыграть и на правом фланге. На самом деле важно не то, на какую позицию меня будет ставить тренер, а то, сколько минут я смогу провести на поле», – сказал Леднев.