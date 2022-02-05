Адлейба рассказал, какими были юные Милевский и Алиев

Бывший игрок «Динамо» хорошо знал обоих

  • 05.02.2022 09:17
  • 397 просмотров
  • 2 комментария
Адлейба рассказал, какими были юные Милевский и Алиев
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Бывший игрок киевского «Динамо» Денис Адлейба рассказал, кто был более талантлив: Александр Алиев или Артем Милевский.
 
– Конечно, Милевский. У Алиева только удар был поставлен. Мы еще с ним, когда играли в московском «Спартаке», жили в одном номере. Он приехал испуганный весь.
 
Я тогда был капитаном, взял его к себе, и он за мной постоянно ходил и все за мной повторял – шавка. Такой нормальный чудик. Это он сейчас что-то из себя вообразил непонятно что. Надо оставаться таким, каков ты есть.
 
– Каким был юный Милевский? 
– Тема сам по себе был очень спокоен, из прекрасной семьи, воспитан. Мы очень хорошо подружились, как только я приехал. Я также в хороших отношениях с его семьей, сейчас редко видимся, но это нормально. Что-то Милевский взял от меня, что-то я от него. Мы друг друга дополняли. В некоторых моментах я ему подсказывал, относился к нему как к брату. 
 
Когда есть хорошие и качественные игроки, они всегда друг к другу тянутся. Он действительно прекрасный человек и многие о нем пишут ложь. Его жизнь так сложилась... он потерял свою карьеру.
 
Я сейчас в таком возрасте, что помню только хорошие воспоминания об этом человеке. У нас были какие-то разногласия, но это все ерунда по сравнению с тем, что Милевский из себя представляет и насколько он порядочен. 

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Источник — FanDay

(3 голоса)

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Сначала:
    Kovalchuk, 05.02.2022 09:30
    0
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    Kovalchuk, 05.02.2022 09:29
    0
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