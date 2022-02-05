В субботу, 5 февраля, состоится центральный матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором мюнхенская «Бавария» на домашнем стадионе «Альянц Арена» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по Киеву.

Бавария

Баварцы, которым в последнее время нет равных на внутренней арене, намерены выиграть десятый чемпионский титул кряду. После 20 туров именно они являются лидерами в турнирной таблице Бундеслиги, что делает их фаворитами на завоевание серебряной салатницы.

Единственным клубом, который может помешать команде Юлиана Нагельсманна, является дортмундская «Боруссия», которая отстает на 6 баллов. В Лиге чемпионов у чемпиона Германии тоже все в порядке, «Бавария» свою группу выиграла, одержав победы во всех шести поединках, и в 1/8 финала сыграет с австрийским «Зальцбургом».

РБ Лейпциг

«Быки» в предыдущих сезонах играли под руководством нынешнего наставника «Баварии» Нагельсманна и показывали достойную, конкурентную игру. Однако если в прошлом году они стали вице-чемпионами Германии, то на следующий год могут не только остаться без медалей, но и без еврокубков.

В данный момент «РБ Лейпциг» занимает 7 место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Впрочем, от третьей строчки его отделяет всего четыре балла, так что шансы спасти сезон еще есть. Но для этого необходимо стараться набирать максимум очков в каждом матче, в том числе и в предстоящем.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Бавария»: Нойер – Павар, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Киммих, Толиссо, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски.

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Клостерманн, Лаймер, Кампль, Хенрикс, Собослаи, Нкунку, Андре Силва.

5 февраля, суббота