СМИ: Мойес рассчитывает на помощь Ярмоленко в матче Кубка Англии

Украинец получит игровое время во встрече против соперника из четвертого дивизиона

  • 05.02.2022 08:46
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СМИ: Мойес рассчитывает на помощь Ярмоленко в матче Кубка Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 5 февраля, «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Англии на выезде сыграет против представителя четвертого дивизиона «Киддерминстера».
 
Лондонская пресса сообщает, что вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получит в этой встрече игровое время. Дэвид Мойес планирует выпустить украинца, но пока не ясно, выйдет ли футболист в стартовом составе.
 
Отметим, что Ярмоленко в текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах, но очень часто выходил на замену в конце матча, поэтому в сумме сыграл всего 666 минут. За это игровое время забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
 
Встреча начнется в 14.30 по Киеву.

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Источник — Football London

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