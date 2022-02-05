СМИ: Мойес рассчитывает на помощь Ярмоленко в матче Кубка Англии

В субботу, 5 февраля, «Вест Хэм» в 1/16 финала Кубка Англии на выезде сыграет против представителя четвертого дивизиона «Киддерминстера».



Лондонская пресса сообщает, что вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получит в этой встрече игровое время. Дэвид Мойес планирует выпустить украинца, но пока не ясно, выйдет ли футболист в стартовом составе.



Отметим, что Ярмоленко в текущем сезоне сыграл 21 матч во всех турнирах, но очень часто выходил на замену в конце матча, поэтому в сумме сыграл всего 666 минут. За это игровое время забил 1 гол и отдал 3 ассиста.



Встреча начнется в 14.30 по Киеву.

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