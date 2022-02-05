В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1)
Алжирский форвард Исхак Бельфодиль на 12-й минуте вывел хозяев вперед, во втором тайме Себастьян Польтер, сравнял счет.
«Бохум» занимает 11-е место в Бундеслиге, а «Герта» идет на 12-м.
Бундеслига. 21-й тур
Герта – Бохум – 1:1
Голы: Бельфодиль, 23 – Польтер, 48.
Герта: Шволов, Пекарик, Штарк, Миттельштедт (Сердар, 88), Кемпф, Дарида, Эккеленкамп (Ли Дон Джун, 59), Аскасибар, Маолида (Бьеркан, 75), Бельфодиль (Рихтер, 75), Йоветич
Бохум: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Лайч, Белла-Котчап, Реджбецай, Теше (Остераге, 46), Пантович, Асано (Польтер, 46), Хольтманн (Антви-Аджей, 71), Локадиа (Бонга, 88)
Предупреждения: Эккеленкамп, 56. Миттельштедт, 84. Рихтер, 86 - Белла-Котчап, 85
Судья: Фриц (Германия)
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Полтер (Бохум).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Исхак Бельфодил (Герта).
Источник — Sport.ua
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