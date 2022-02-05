21-й тур
Герта
1 : 1
Бохум
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Герта – Бохум – 1:1. Битва соседей по таблице. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Германии

  • 05.02.2022 05:51
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Герта – Бохум – 1:1. Битва соседей по таблице. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Германии «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1)

Алжирский форвард Исхак Бельфодиль на 12-й минуте вывел хозяев вперед, во втором тайме Себастьян Польтер, сравнял счет.

«Бохум» занимает 11-е место в Бундеслиге, а «Герта» идет на 12-м.

Бундеслига. 21-й тур

Герта – Бохум – 1:1

Голы: Бельфодиль, 23 – Польтер, 48.

Герта: Шволов, Пекарик, Штарк, Миттельштедт (Сердар, 88), Кемпф, Дарида, Эккеленкамп (Ли Дон Джун, 59), Аскасибар, Маолида (Бьеркан, 75), Бельфодиль (Рихтер, 75), Йоветич

Бохум: Риманн, Гамбоа, Данилу Соарес, Лайч, Белла-Котчап, Реджбецай, Теше (Остераге, 46), Пантович, Асано (Польтер, 46), Хольтманн (Антви-Аджей, 71), Локадиа (Бонга, 88)

Предупреждения: Эккеленкамп, 56. Миттельштедт, 84. Рихтер, 86 - Белла-Котчап, 85

Судья: Фриц (Германия)

События матча
48' ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Полтер (Бохум).
23' ГОЛ ! Мяч забил Исхак Бельфодил (Герта).

Источник — Sport.ua

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