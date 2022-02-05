Эвертон – Брентфорд. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии

  • 05.02.2022 05:05
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Эвертон – Брентфорд. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Эвертон» – «Брентфорд»:

«Наконец-то завершилась эпопея с назначением главного тренера «Эвертона». Кого только не сватали на пост наставника «ирисок». И именитых, и опытных, и перспективных молодых. Но уже утвержден именитый футболист Фрэнк Лэмпард, который хочет построить успешную тренерскую карьеру. Ох! Как это непросто! Не случайно именно англичанам принадлежит достаточно мудрая пословица, что лошадь и наездник – это две совершенно разные профессии

 В АПЛ обычно приглашают или именитых топ-тренеров или экспериментируют со своими бывшими топ-футболистами во главе команды. Мы хорошо помним, что Роман Абрамович уже доверял свой «Челси» Фрэнку Лэмпарду. Но затем он сменил Лэмпарда на Томаса Тухеля, который выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Мы знаем, что с ноября с «Астон Виллой» успешно работает Стивен Джеррард, который ранее удачно тренировал «Рейнджерс».

Кстати, нашему Виталию Миколенко будет очень интересно и полезно сотрудничать с новым тренерским штабом, к которому на днях присоединился Эшли Коул. А Коул в качестве футболиста сборной Англии и ряда именитых клубов успешно играл как раз на позиции Виталия, также являясь левым защитником.  При такой ситуации не сомневаюсь в дальнейшем прогрессе Виталия. Но нельзя забывать об адаптации к новому интенсивному чемпионату и ежедневному изучению английского языка. Есть шанс и его нужно использовать за счет ежедневного прогресса на тренировках в том числе.

Сейчас у «Эвертона» матч с «Брентфордом», который возглавляет датчанин Томас Франк, пригласивший в свою команду Кристиана Эриксена. По набранным очкам «Брентфорд» в АПЛ на 4 очка опережает «Эвертон». Но по потерянным очкам у «ирисок» положение лучше. Предыдущие четыре матча в январе «Брентфорд» проиграл, пропустив 12 мячей и лишь трижды забив.

Я не собираюсь искусственно создавать интригу вокруг этого матча. Конечно, «Эвертон» пройдет в следующий раунд Кубка Англии с новым амбициозным тренерским штабом и с новичками команды – нашим Миколенко, шотландцем Паттерсоном, нидерландцамим Эль-Гази и Ван де Беком, а также англичанином Деле Алли. Также не забывайте о других сборниках «Эвертона». У них вырисовывается реально сильный, характерный, играющий коллектив. С удовольствием будем наблюдать за реинкарнацией «Эвертона», – сказал Грозный.

Матч «Эвертон» – «Брентфорд» состоится 5 февраля. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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