Хетафе – Леванте – 3:0. Дубль Энеса Унала. Видео голов и обзор матча

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Леванте» (3:0)
Дубль оформил Энес Унал, также гол забил Карлес Аленья.
«Хетафе» набрал 25 очков (14-е место). У «Леванте» 11 очков и последнее, 20-е место.
Лига 1. 23-й тур
Хетафе – Леванте – 3:0
Голы: Энес Унал, 1, 29, Аленья, 90+5.
Хетафе: Сория (Конде, 85), Даконам, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Аленья, Арамбарри, Максимович, Энес Юнал (Янкто, 69), Рамирес (Майораль, 46)
Леванте: Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Везу, Постиго, Клерк, Бубиль (Сон, 55), Радойя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Гомес, 67), Рохер, Де Фрутос.
Предупреждения: Арамбарри, 56. Митрович, 66. Суарес, 76. Куэнка, 90 – Дуарте, 17. Рохер, 58. Сон, 90
Судья: Руис (Испания).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Аленья (Хетафе).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
Источник — Sport.ua
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