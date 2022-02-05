23-й тур
Хетафе
3 : 0
Леванте
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хетафе – Леванте – 3:0. Дубль Энеса Унала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Испании

  • 05.02.2022 04:49
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Хетафе – Леванте – 3:0. Дубль Энеса Унала. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Леванте» (3:0)

Дубль оформил Энес Унал, также гол забил Карлес Аленья.

«Хетафе» набрал 25 очков (14-е место). У «Леванте» 11 очков и последнее, 20-е место.

Лига 1. 23-й тур

Хетафе – Леванте – 3:0

Голы: Энес Унал, 1, 29, Аленья, 90+5.

Хетафе: Сория (Конде, 85), Даконам, Куэнка, Оливера (Оскар Родригес, 60), Суарес (Иглесиас, 85), Митрович, Аленья, Арамбарри, Максимович, Энес Юнал (Янкто, 69), Рамирес (Майораль, 46)

Леванте: Фернандес, Дуарте (Касерес, 46), Везу, Постиго, Клерк, Бубиль (Сон, 55), Радойя (Мальса, 81), Пепелу (Мелеро, 55), Барди (Гомес, 67), Рохер, Де Фрутос.

Предупреждения: Арамбарри, 56. Митрович, 66. Суарес, 76. Куэнка, 90 – Дуарте, 17. Рохер, 58. Сон, 90

Судья: Руис (Испания).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Карлес Аленья (Хетафе).
29' ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
1' ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).

Источник — Sport.ua

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