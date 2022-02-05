23-й тур
Марсель
5 : 2
Анже
04.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель – Анже – 5:2. Семь мячей, хет-трик Милика. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор стартового матча 23-го тура чемпионата Франции

  • 05.02.2022 02:50
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Марсель – Анже – 5:2. Семь мячей, хет-трик Милика. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля был сыгран стартовый матч 23-го тура чемпионата Франции.

Хет-трик аркадиуша Милика принес «Марселю» победу над «Анже» со счетом 5:2.

Лига 1. 23-й тур

Марсель – Анже – 5:2

Голы: Фюльжини, 8 (0:1). Бенталеб, 11 (0:2). Милик, 18 (1:2). Жерсон, 21 (2:2). Милик, 70 (3:2). Милик, 78 (4:2). Дженгиз Юндер, 85 (5:2)

Марсель: Пау Лопес, Салиба, Балерди, Колашинац (Перес, 64), Лирола, Камара (Ронжье, 67), Гендузи, Жерсон, Милик, Пайет (Харит, 82), Бакамбю (Дженгиз Юндер, 64)

Анже: Петкович, Думбья, Траоре (Тома, 64), Мансо, Менди, Мангани, Фюльжини (Капель, 90+2), Кабо (Перейра Лаж, 56), Унаи, Бенталеб (Нинга, 90+2), Буфаль.

Предупреждения: Кабо, 53. Менди, 76. Бенталеб, 90

Судья: Стина (Франция)

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
78' ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
70' ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
21' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Марсель).
18' ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Марсель).
11' ГОЛ ! Мяч забил Набиль Бенталеб (Анже).
8' ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Анже).

Источник — Sport.ua

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