Интер — Милан. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 24-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Милан».

«Это будет очень хорошая игра. Это центральный матч тура. Разрыв между командами четыре очка. Правда, у «Интера» есть игра в запасе. До перерыва «Милан» где-то лихорадило. Но, думаю во время этого перерыва у «россонери» было время встряхнуться и понять, в чем были их ошибки. Интересно будет посмотреть, как «Интер» и «Милан» сыграют после перерыва. Потому что до перерыва «Интер» был вне конкуренции во всех аспектах. Команда набирала очки даже там, где не должна была набирать. Они забивали победные мячи уже в добавленное время. «Интер» проявлял чемпионский характер.

Также по потенциалу у «Интера» длиннее скамейка запасных, чем у «Милана». И игроки у «нерадзурри» мастеровитее, чем у «Милана». Хотя «Милан» тоже показывал классные игры, но в поединках с командами, которые борются за выживание и за Скудетто, «россонери» теряют очки. Поэтому, мне кажется, фаворитом этой встречи является «Интер». И, наверное, на стадионе больше фанатов будет поддерживать «Интер». Поэтому преимущество будет у «нерадзурри», мне кажется.

Также непонятно, будет ли в этом матче играть Ибрагимович, так как он получил травму в поединке против «Ювентуса». Сыграет ли швед в этой встрече, уже узнаем ближе к матчу. Но, повторюсь, скамейка запасных длиннее и лучше у «Интера». Они более стабильные в чемпионате Италии и нет у них таких проблем с травмами футболистов, как у «Милана». У «россонери» часто травмируются защитники. Поэтому для Пиоли часто является проблемой, кого выставить играть в обороне. Наверное, пасьянс легче разложить, чем Пиоли защитную линию наладить. Поэтому, я думаю «Интер» - фаворит. И, наверное, «Интер» выиграет.

Но, мне кажется, если «нерадзурри» выиграют, не факт, что это обеспечит им Скудетто. Потому что у «Интера» следующая игра с «Наполи»! У них будет две подряд лобовых игры с «Миланом» и «Наполи». Также им предстоит сыграть с «Ювентусом» и «Аталантой». Все сложные поединки у «Интера» впереди. Поэтому, если «Милан» проиграет, он не потеряет шансы на чемпионство. Чемпионат весь впереди. У «Милана» и «Наполи» были спады, а вот у «Интера» не было. Возможно, он еще будет. Но это мы увидим уже в матчах.

А касательно предстоящего матча, я считаю, что «Интер» сильнее по потенциалу. У «Милана» очень много молодых футболистов, которые нестабильные. Да и скамейка запасных у «Интера» лучше. Поэтому «нерадзурри» - фаворит этой встречи. Но дерби есть дерби. Мы знаем, как обычно миланские дерби проходят. Это будет агрессивный футбол. Будет много фолов и провокаций. Здесь все может быть, но, я думаю, что «Интер» посильнее.

Я летал на матч Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер» (2:0) и смотрел эту игру вживую. Могу сказать, что «Интер» гораздо сильнее «Милана». Но это было до перерыва. Я 23 января смотрел игру «Милан» - «Ювентус» (0:0) и меня «россонери» вообще не впечатлили. «Ювентус» хоть и набрал ход, играл не очень ярко. Но и «Милан» выглядел никак. Непонятно было, кто хотел выиграть. В итоге они и сыграли 0:0 (смеется). И по Ибрагимовичу непонятно. Его в матче с туринцами заменили в первом тайме, наверное, в связи с травмой. Но швед был недоволен. Он даже руку Жиру и тренеру не пожал. Ибрагимович, конечно, лидер команды, но, мне кажется, надо искать кого-то моложе и делать ставку на перспективу. Он, безусловно, хороший нападающий, но его уже не хватает на два тайма. Поэтому шведу нужна хорошая замена.

А по результату матча «Интер» - «Милан», повторюсь, что больше шансов на победу у команды Симоне Индзаги», - сказал Воробей.

Матч «Интер» – «Милан» состоится 5-го февраля. Начало встречи в 19:00.

Андрей Воробей — воспитанник школы донецкого футбола, играл в ФК «Шахтер» (Донецк), «Днепр», «Арсенал» (Киев) и сборную Украины.