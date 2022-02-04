КАЛИТВИНЦЕВ: «Усик играл на команду. Он оказался футбольным человеком»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал матч Winter Cup против «Вереса»

  • 04.02.2022 23:05
  • 1307 просмотров
  • 4 комментария
КАЛИТВИНЦЕВ: «Усик играл на команду. Он оказался футбольным человеком»
© ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал матч своей команды в турнире Winter Cup 2022 против «Вереса» (2:1).

– Как вы оцените игру своей команды в первом матче Winter Cup 2022?

– Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил.

– По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.

– Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку.

– На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?

– Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам как к детям. 

– Как вы оцените Александра Усика в игре?

– Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он футбольный человек.

– Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?

– Не могу пока ответить на этот вопрос. 

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    aleks19826, 05.02.2022 00:03
    +1
    Калитке этот усик как прыщ на жопе. Вместо того, чтоб готовиться к сезону должен исполнять пожелания короля АТБ)))). Думаю Усик больше не сыграет, судя по его ответу да и зачем, если есть ребята, кооторых нужно в деле посмотреть
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    aleks19826, 05.02.2022 00:28
    0
    avk2307, 05.02.2022 00:09
    Усик сам виноват.
    Ему дали 100% момент
    Надо было забивать. Стремление понятно.
    Но это ж все таки не бокс.
    Болт в Дортмунде тоже хотел играть, но по итогу так же как Усик.
    Лучше ТОПИ за ДИНАМО
    Болт - закоренелый манкунианец. Он всегда хотел сыграть за МЮ, какая на хрен боруссия, там коментаторы наплели бреда, ошиблись чуть. Усейн в дортмунде по приколу был, а сыграть он хотел именно за МЮ!!! Не слушайте глупых коментаторов тупорылых, они не подготовились к матчу ибо не разу не вспомнили о МЮ, только про тренировки в дортмунде
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    online
    avk2307, 05.02.2022 00:09 (изменен)
    0
    Усик сам виноват.
    Ему дали 100% момент
    Надо было забивать. Стремление понятно.
    Но это ж все таки не бокс.
    Болт в Дортмунде тоже хотел играть, но по итогу так же как Усик.
    Лучше ТОПИ за ДИНАМО
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    wartaan, 05.02.2022 00:05 (изменен)
    0
    юлик как игрок был отличный, распасовщег то что надо, а вот с тренерской судьбой юлику явно не повезло, не пошло у него - ни в одной из команд. он хоть и старается, но к сожалению ничего не получиться. мог бы уже понять, что это не его. а вот критик или эксперт из юлика будет , то что надо. успехов ему в дальнейшем!))
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