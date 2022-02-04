КАЛИТВИНЦЕВ: «Усик играл на команду. Он оказался футбольным человеком»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал матч своей команды в турнире Winter Cup 2022 против «Вереса» (2:1).
– Как вы оцените игру своей команды в первом матче Winter Cup 2022?
– Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил.
– По матчу сложилось впечатление, что ваша команда уже сейчас очень хорошо готова физически.
– Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку.
– На игре присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Оказывало ли на вас это давление?
– Нет. Этот человек очень любит футбол и относится к игрокам как к детям.
– Как вы оцените Александра Усика в игре?
– Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он футбольный человек.
– Сыграет ли Александр за вас еще на турнире?
– Не могу пока ответить на этот вопрос.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ему дали 100% момент
Надо было забивать. Стремление понятно.
Но это ж все таки не бокс.
Болт в Дортмунде тоже хотел играть, но по итогу так же как Усик.
Лучше ТОПИ за ДИНАМО
Ему дали 100% момент
Надо было забивать. Стремление понятно.
Но это ж все таки не бокс.
Болт в Дортмунде тоже хотел играть, но по итогу так же как Усик.
Лучше ТОПИ за ДИНАМО
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