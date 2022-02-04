Юрий ВИРТ: «Проанализируем матч и будем играть на победу с Металлистом»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал матч своей команды в турнире Winter Cup 2022 против «Полесья» (1:2).

– Какие ваши впечатления от старта Winter Cup 2022?

– Впечатления положительные, хоть мы и проиграли. Получился хороший спарринг. Мы здорово начали и забили гол. Потом, к сожалению, сбились на борьбу. Было много брака и мало конструктива. Хочется видеть больше осмысленной игры на поле. Мы мало создали голевых моментов, хотя можно здесь и отметить хорошую игру в обороне соперника.

– Какая ситуация с Пасичем, который травмировался в первом тайме?

– У него повреждение икроножной мышцы. Надеемся, что оно несерьезное.

– Задание выиграть турнир не снимается?

– Конечно, нет. Это только первый матч. Мы настраиваемся на будущие два матча. Сегодня было не лучшее качество поля. Желательно его поливать, чтобы немного быстрее ходил мяч, а так он дробил. Наша команда проанализирует все и будет играть на победу с «Металлистом».