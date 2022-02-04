Юрий ВИРТ: «Проанализируем матч и будем играть на победу с Металлистом»

Главный тренер «Вереса»​​​​​​​ прокомментировал матч Winter Cup против «Полесья»

  • 04.02.2022 22:15
  • 274 просмотра
  • 5 комментариев
Юрий ВИРТ: «Проанализируем матч и будем играть на победу с Металлистом»
© ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал матч своей команды в турнире Winter Cup 2022 против «Полесья» (1:2).

– Какие ваши впечатления от старта Winter Cup 2022?

– Впечатления положительные, хоть мы и проиграли. Получился хороший спарринг. Мы здорово начали и забили гол. Потом, к сожалению, сбились на борьбу. Было много брака и мало конструктива. Хочется видеть больше осмысленной игры на поле. Мы мало создали голевых моментов, хотя можно здесь и отметить хорошую игру в обороне соперника.

– Какая ситуация с Пасичем, который травмировался в первом тайме?

– У него повреждение икроножной мышцы. Надеемся, что оно несерьезное. 

– Задание выиграть турнир не снимается?

– Конечно, нет. Это только первый матч. Мы настраиваемся на будущие два матча. Сегодня было не лучшее качество поля. Желательно его поливать, чтобы немного быстрее ходил мяч, а так он дробил. Наша команда проанализирует все и будет играть на победу с «Металлистом».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    aleks19826, 04.02.2022 22:59
    0
    Alex Wel, 04.02.2022 22:53
    не гони хлопец уж с вересом МХ разберется без проблем .Верес это не команда а сборище бесплатных игроков. Которых даже в пердиве за 10 штук не купят.
    верес днище, но он сыгранее черных по миллиону евро дешевок со всего мира. Белые должны побеждать, я думаю ибо там опытных игрков нету. То что в первой там с ужгородами играть или дома при поддержке трибун с каким-то середняком типа десны могут, там вымучить победу, но с таким составом и 23-мя новыми игроками невозможно стабильность жемонстрировать. Короче кучеру можно посочувствоать только от этого шерпотрепа неизвестного латинского. Деревянные хлопцы с ровно покажут, что значит опыт игр в вышке. Думаю и минай металиста вздернет со львовами. Опыта нет - нету результатм
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    Alex Wel, 04.02.2022 22:53
    0
    aleks19826, 04.02.2022 22:47
    Та не гони. Верес на уровне с денежным мешком Полесьем играл, который этот турнир легко выиграет, а металлист напичканый второсотным сбродом с бразили не сыгран, еле Одессу пройшли (наерное договорянк под пенали), так что метал третий будет после поражения от вереса
    не гони хлопец уж с вересом МХ разберется без проблем .Верес это не команда а сборище бесплатных игроков. Которых даже в пердиве за 10 штук не купят.
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    online
    worker, 04.02.2022 22:43
    0
    А если нет, то сольют ЧО?)
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    aleks19826, 04.02.2022 22:47
    -1
    Met_Kh, 04.02.2022 22:35
    хааа играть на победу с Металлистом он собрался, да Металл изнасилует этот кетчуп верес , эти помои
    Та не гони. Верес на уровне с денежным мешком Полесьем играл, который этот турнир легко выиграет, а металлист напичканый второсотным сбродом с бразили не сыгран, еле Одессу пройшли (наерное договорянк под пенали), так что метал третий будет после поражения от вереса
    Ссылка
    Met_Kh, 04.02.2022 22:35
    -1
    хааа играть на победу с Металлистом он собрался, да Металл изнасилует этот кетчуп верес , эти помои
    Ссылка
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