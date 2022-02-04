Тухель опроверг интерес Челси к Дембеле

В январе в СМИ появлялась информация об интересе «Челси» к Усману Дембеле. Однако главный тренер «Челси» Томас Тухель эту информацию опроверг:

«Я не говорил с Дембеле. Никаких контактов между «Челси» и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее».

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 гол и 2 ассиста в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.