Тухель опроверг интерес Челси к Дембеле

Лондонский клуб не пытался подписать француза в январе

  • 04.02.2022 17:57
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Тухель опроверг интерес Челси к Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В январе в СМИ появлялась информация об интересе «Челси» к Усману Дембеле. Однако главный тренер «Челси» Томас Тухель эту информацию опроверг:

«Я не говорил с Дембеле. Никаких контактов между «Челси» и игроком не было. Январское трансферное окно прошло нормально. Я очень доволен. Все прошло спокойно, а это самое лучшее».

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 1 гол и 2 ассиста в 11 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт 24-летнего француза с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

Источник — Twitter

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