Челси может подписать вингера Барселоны

Лондонский клуб нацелился на Усмана Дембеле

  • 21.01.2022 09:59
  • 235 просмотров
  • 0 комментариев
Челси может подписать вингера Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня, но каталонский клуб готов отпустить игрока зимой, разочаровавшись в переговорах о продлении соглашения.

«Челси» готов выкупить Дембеле, но пока неизвестно, речь сразу пойдет о полноценной сделке, или сначала «синие» возьмут игрока в аренду.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €140 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «блаугранас» 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 миллионов.

Источник — The Sun

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности