Челси может подписать вингера Барселоны

24-летний вингер каталонской «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца июня, но каталонский клуб готов отпустить игрока зимой, разочаровавшись в переговорах о продлении соглашения.

«Челси» готов выкупить Дембеле, но пока неизвестно, речь сразу пойдет о полноценной сделке, или сначала «синие» возьмут игрока в аренду.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €140 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «блаугранас» 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 миллионов.