Монфис выступит за сборную Франции на Кубке Дэвиса

4-5 марта сборная Франции в матче Кубка Дэвиса встретится с Эквадором. Поединок пройдет во французском По.

В состав сборной Франции вошел муж Элины Свитолиной, Гаэль Монфис. Его партнерами по команде будут Адриан Маннарино, Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.

Ранее Монфис снялся с турнира в Роттердаме, который пройдет на следующей неделе.