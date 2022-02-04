Монфис выступит за сборную Франции на Кубке Дэвиса

4-5 марта сборная Франции в матче Кубка Дэвиса встретится с Эквадором. Поединок пройдет во французском По.
В состав сборной Франции вошел муж Элины Свитолиной, Гаэль Монфис. Его партнерами по команде будут Адриан Маннарино, Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю.
Ранее Монфис снялся с турнира в Роттердаме, который пройдет на следующей неделе.
🇫🇷 TEAM ANNOUNCEMENT 🇫🇷— Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2022
📅 4-5 March
🎾 🇫🇷 France 🆚 Ecuador 🇪🇨
📍 Pau (France)#DavisCup #byRakuten pic.twitter.com/0AtOO5fgky
Источник — Sport.ua
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