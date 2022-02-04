Монфис снялся с турнира, где брал два титула

Муж Элины Свитолиной не сыграет в Роттердаме

  • 04.02.2022 14:03
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Монфис снялся с турнира, где брал два титула
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который неожиданно проиграл стартовый матч на соревнованиях в Монпелье, снялся и с турнира в Роттердаме, который состоится на следующей неделе.
 
Место Гаэля в основной сетке займет Алексей Попырин, представляющий Австралию.
 
Отметим, что Монфис трижды доходил до финала в Роттердаме и дважды брал титул (2019 и 2020).

Источник — Twitter

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