Монфис снялся с турнира, где брал два титула

Французский теннисист Гаэль Монфис, который неожиданно проиграл стартовый матч на соревнованиях в Монпелье, снялся и с турнира в Роттердаме, который состоится на следующей неделе.



Место Гаэля в основной сетке займет Алексей Попырин, представляющий Австралию.



Отметим, что Монфис трижды доходил до финала в Роттердаме и дважды брал титул (2019 и 2020).