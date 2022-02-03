Монпелье. Монфис проиграл в первом же матче

Француз покидает домашний турнир

  • 03.02.2022 23:40
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Монпелье. Монфис проиграл в первом же матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис вылетел в первом же раунде домашнего хардового турнира в Монпелье. Третий сеяный француз взял всего три гейма в матче против шведа Микаэля Имера. Матч продолжался 57 минут.

Ранее Монфис добрался до четвертьфинала Australian Open, где проиграл Маттео Берреттини.

1/8 финала

Гаэль Монфис (Франция, 3) – Микаэль Имер (Швеция) – 1:6, 2:6

У семьи Имеров сегодня удачный день. Родной брат Микаэля, Элиас, на турнире в индийском Пуне обыграл россиянина Аслана Карацева – 6:2, 7:6 (3).

Источник — Sport.ua

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