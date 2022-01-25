Камбэк не удался. Монфис в четырехчасовом матче проиграл Берреттини

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/4 финала муж Элины Свитолиной в пятисетовом поединке проиграл Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).



Australian Open. 1/4 финала

Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6



Для Гаэля это был десятый четвертьфинал мейджоров в карьере, далее он проходил лишь дважды. Предыдущий матч на этой стадии Монфис проиграл как раз Берреттини.



Маттео в полуфинале сразится с бывшим лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем. Для итальянца это будет третья попытка пробиться в финал турнира Grand Slam.