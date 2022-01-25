Камбэк не удался. Монфис в четырехчасовом матче проиграл Берреттини

Маттео впервые сыграет в полуфинале Australian Open

  • 25.01.2022 15:45
  • 450 просмотров
  • 3 комментария
Камбэк не удался. Монфис в четырехчасовом матче проиграл Берреттини
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В поединке 1/4 финала муж Элины Свитолиной в пятисетовом поединке проиграл Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).
 
Australian Open. 1/4 финала
Гаэль Монфис (Франция) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6
 
Для Гаэля это был десятый четвертьфинал мейджоров в карьере, далее он проходил лишь дважды. Предыдущий матч на этой стадии Монфис проиграл как раз Берреттини.
 
Маттео в полуфинале сразится с бывшим лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем. Для итальянца это будет третья попытка пробиться в финал турнира Grand Slam.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sirjoga
    online
    sirjoga, 25.01.2022 15:57
    0
    Дуже прикро за Монфіса, шанси були хороші
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 25.01.2022 15:53
    0
    Чорнобривець боролся отменно, но победил более молодой и горячий
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    sirjoga
    online
    sirjoga, 25.01.2022 15:52
    0
    А на фото точно Маттео?)
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