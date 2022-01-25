Надаль – первый полуфиналист Austalian Open

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) одержал очередную победу на Australian Open. Испанец в пяти сетах обыграл Дениса Шаповалова из Канады (№14 ATP) и вышел в полуфинал турнира.

Поединок длился больше четырех часов.

Australian Open. Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6



В следующем раунде Надаль сразится против Гаэля Монфиса из Франции (№20 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).