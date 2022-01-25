Надаль – первый полуфиналист Austalian Open

В четырехчасовом поединке испанец дожал Дениса Шаповалова

  • 25.01.2022 09:48
  • 585 просмотров
  • 1 комментарий
Надаль – первый полуфиналист Austalian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) одержал очередную победу на Australian Open. Испанец в пяти сетах обыграл Дениса Шаповалова из Канады (№14 ATP) и вышел в полуфинал турнира.

Поединок длился больше четырех часов.

Australian Open. Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада) – Рафаэль Надаль (Испания) – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6
 
В следующем раунде Надаль сразится против Гаэля Монфиса из Франции (№20 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    introvert
    online
    introvert, 25.01.2022 10:15
    0
    Божевільний матч. Божевільна воля до перемоги Рафи. Нашим би тенісистам хоча б соту часточку його характеру, і тоді б Україна давно мала перемоги на мейджорах, причому не одну. І я не лише про наших дівчат - досі в пам`яті фінал РГ Агассі - Медведєв, в якому Андрій Олегович дозволив тезці зробити те, що Рафа не дозволив Шаповалову. Не маючи при цьому жодних проблем із здоров`ям, що настільки дошкуляли Надалю. Сподіваюсь, Рафа відновиться до півфіналу, і ми ще побачимо на цьому турнірі не лише його характер, а й усю повноту краси його тенісу.

    Іспанець - це велич сучасного спорту, його співвітчизники щасливчики, ну а ми... а нам залишається лише продовжувати мріяти про звитягу в цьому мілленіумі.
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