Юрген КЛОПП: «В Луисе Диасе нам нравится буквально все»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера «Порту» Луиса Диаса:
«Я его пока не видел, он еще не был на нашей базе. Но это хороший знак, что мы работаем на всех фронтах для усиления команды. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем.
В Луисе нам нравится буквально все. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер.
Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждем возможности поприветствовать его здесь».
Источник — BBC
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