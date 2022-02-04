Юрген КЛОПП: «В Луисе Диасе нам нравится буквально все»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера «Порту» Луиса Диаса:

«Я его пока не видел, он еще не был на нашей базе. Но это хороший знак, что мы работаем на всех фронтах для усиления команды. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем.

В Луисе нам нравится буквально все. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер.

Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждем возможности поприветствовать его здесь».