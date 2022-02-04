Юрген КЛОПП: «В Луисе Диасе нам нравится буквально все»

Наставник «Ливерпуля» - о новичке команды

  • 04.02.2022 14:50
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Юрген КЛОПП: «В Луисе Диасе нам нравится буквально все»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание вингера «Порту» Луиса Диаса:

«Я его пока не видел, он еще не был на нашей базе. Но это хороший знак, что мы работаем на всех фронтах для усиления команды. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем.

В Луисе нам нравится буквально все. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер.

Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждем возможности поприветствовать его здесь».

Источник — BBC

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