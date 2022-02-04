АДЛЕЙБА – о розыгрыше Милевского: «Панков ‒ дурак, на*** он это сделал?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Денис Адлейба поделился мыслями о проектах Александра Алиева и Артема Милевского в YouTube.



– Как вам ютуб-канал Алиева?

– Полная херня, необразованность, нет динамики речи, а люди смотрят… Мне самому не нравится, а я еще слышу такое от своих друзей и товарищей. Полная херня, реально. Я понимаю, что надо зарабатывать деньги, но не так, как быдло, это не серьезно. Ему наплевать, что думают, он себе зарабатывает и все. Но разве это заработок? Надо как-то правильно, по уму.



У Милевского тоже, считаю, полная непонятная херня. Выходит, что у Алиева и Милевского одна сущность, но разная оболочка связана с ютуб-каналом. Особенно после того, как Тему разыграли, этот кабан Панков, полуагент. Что он ему тулит? Ну это просто пи****. Выходит, что пацана там на колени, ну как так можно, такой стресс. Я знаю Артема и увидел его лицо на видео и понимаю, что после этого он 10 минут не мог прийти в себя. Разве можно так? Что это за херня? Это футболист, а не преступник и я считаю, что на колени никого нельзя ставить. Это личность, он сам себя сделал! Панков ‒ дурак, на*** он ему это сделал!



Я уверен, что Тема отказался бы, если бы Панков предложил ему это сделать. Он взял и подставил его. Как человек себя проявляет, то от этого у людей складывается мысль. Бестолковый баран сует повсюду непонятно что. Это мое личное мнение.



– Какое у вас отношение к Панкову, как к агенту?

– Возможно, он и нормальный человек, но у него идеи бредовые. Я ничего нового не скажу. Вы сами видите все. Это несерьезно такое делать.

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