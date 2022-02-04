Президент ПФЛ: «Предпосылок для расформирования Олимпика нет»

Большинство команд Первой и Второй лиги возобновили подготовку к весенней части сезона.

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, не собирается ли кто-то из участников досрочно сойти с дистанции.

«Среди команд Первого дивизиона напряженная ситуация в «Олимпике», который покинули главный тренер Сергей Литовченко и ряд игроков. Однако предпосылок к расформированию команды нет.

В начале следующей недели у меня запланирована встреча с президентом ФК «Олимпик» и думаю, что после нее появится конкретика с тем, кто возглавит команду.

Что касается Второй лиги, то клубное руководство «Днепра» меня заверило, что черкасчане доиграют сезон до конца, хотя после осенней части сезона тренерский штаб и игроки написали заявления об уходе.

А вот кто находится в зоне риска, так это «Никополь». Есть большая вероятность, что команда может прекратить существование. Постараемся не допустить этого», - сказал Каденко.

Напомним, что весенняя часть сезона в Первой и Второй лиге начнется 19 и 26 марта.