Известно, когда Давид присоединится к Металлисту

Нападающий Давид, до недавних пор игравший на родине за «Виторию» из Салвадора, в ближайшее время присоединится к «Металлисту». Футболист уже вылетел из Бразилии в Турцию, где команда Александра Кучера проводит тренировочные сборы перед возобновлением сезона.
В лагере «желто-синих» 22-летний новичок должен появиться уже сегодня. Вполне возможно, Давид успеет посмотреть с трибуны за стартовым матчем своей новой команды в Winter Cup 2022 против «Черноморца». Начало поединка в 19:00 по киевскому времени.
В 2021 году Давид cыграл за «Виторию» 59 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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